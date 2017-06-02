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近十年最慘！北市大湖山莊街居民怒指大湖公園水閘惹禍

2017-06-02  17:52

〔記者張議晨／台北報導〕暴雨侵襲台北造成北市多處淹水災情，台北市內湖區大湖山莊街周邊道路也傳出淹水，尤其219巷及路底親水公園處最為嚴重，多處地下室水淹超過一台車高，記者實地走訪，雖泥水早已退去，但街道滿是黃土泥沙及泡水家具。不少住戶直指是大湖公園水閘未開造成淹水，對此，水利處解釋，應是豪大雨超過排水上限，才造成淹水災情。

大湖山莊街219巷今上午11點豪雨侵蝕，下水道瞬間宣洩不及、自排水孔溢出，不少住戶慘遭波及，水淹最深處超過50公分，而一旁集合式住宅地下停車場則慘遭「滅頂」，直至今下午5時水位仍未退去。民眾抱怨，地下室停了不少部百萬名車，現在全成「泡水車」，要求市府給個交代。

台北市副市長鄧家基今下午4時也赴現場勘災，但民眾不滿表示，大湖公園水閘門跟抽水機應該是沒開，才造成雨水往巷弄漫出。另一位住超過10年的民眾也不滿地說，最近一次淹水是在納莉風災，未料現一碰到豪雨就會淹水，而且還是夾帶泥沙的「黃水」。

對次，水利處指出，當地排水系統設計時雨量為78毫米，但今天因瞬間豪雨過大，才造成淹水。至於民眾直指大湖公園水閘門未開問題，該員指出，大湖山莊往大湖公園水道並無閘門，且在今早9時50分還將公園水位下降，這些問題純屬民眾臆測。

另，內湖金龍路、成功路3段及內湖路3段今上午12時也積水50公分，直至下午一時水位才逐漸消退。金龍里長鄭允強說，受淹水住戶約7至8戶，推測應是下水道來不及宣洩才造成淹水，盼市府能協助住戶申請補償。

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  • 內湖區大湖山莊街不少住宅地下室積水至今仍未退水。（記者張議晨攝）

    內湖區大湖山莊街不少住宅地下室積水至今仍未退水。（記者張議晨攝）

  • 內湖區大湖山莊街219巷今早水淹50公分，不少住戶一樓泡水，內部滿是黃色泥砂，將家具堆置在外。（記者張議晨攝）

    內湖區大湖山莊街219巷今早水淹50公分，不少住戶一樓泡水，內部滿是黃色泥砂，將家具堆置在外。（記者張議晨攝）

  • 受暴雨影響，2日台北市內湖區大湖湖水漫出，淹沒一旁大湖公園游泳池，水退後工作人員清理泳池。（記者方賓照攝）

    受暴雨影響，2日台北市內湖區大湖湖水漫出，淹沒一旁大湖公園游泳池，水退後工作人員清理泳池。（記者方賓照攝）

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