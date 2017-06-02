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中市海線視障按摩中心生意欠佳 蔡其昌呼籲支持

2017-06-02  18:12

〔記者張軒哲／台中報導〕為協助視障朋友就業，台中市海線視障按摩中心今年初喬遷至梧棲區新址，設備環境更佳，但生意不如預期，3個月已虧損逾10萬元，立法院副院長蔡其昌為鼓勵視障朋友自力更生，今日下午前往訪視，呼籲民眾多捧場，以行動協助視障者。

海線視障按摩中心從87年在台中港區體育館綜合成立到去年底，今年元月2號被迫搬離體育館，因為搬遷之後，房屋租金變高，加上老顧客找不到地方，前三個月虧損逾10萬元。

蔡其昌表示，他以前就是海線視障按摩中心的常客，常會趁著跑行程的空檔，來放鬆一下，視障朋友們按摩的技術相當專業，價格又公道。從地方到中央政府，應該多支持一些透過協會在地方自營生計的弱勢朋友，幫助他們在社會上立足。

台中市視覺障礙福利協進會理事長曾宏慶說，協會本來有三家示範按摩中心，分別在大里、潭子跟梧棲，自從政府取消提供視障朋友住宿後，大里的按摩中心已結束營業，梧棲的據點又因搬家影響生意，視障朋友收入銳減。

市議員王立任指出，視障朋友們可以靠此獨立生活這麼多年，政府應該盡量提供資源來協助弱勢族群，幫助他們繼續經營生活下去。不要等到面臨歇業的情況，才要來補助。這樣將付出更多的社會資源與成本，得不償失。

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  • 中市海線視障按摩中心生意欠佳，蔡其昌（前排右）前往關心。（記者張軒哲攝）

    中市海線視障按摩中心生意欠佳，蔡其昌（前排右）前往關心。（記者張軒哲攝）

  • 位於梧棲中市海線視障按摩中心生意欠佳。（記者張軒哲攝）

    位於梧棲中市海線視障按摩中心生意欠佳。（記者張軒哲攝）

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