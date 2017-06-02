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南投縣仁愛鄉 明天停班停課 南橫台20線持續豪雨 向陽至利稻晚間暫時封閉 大雨來襲 泳渡澎湖灣緊急停辦 梅雨鋒面來襲 全台6/3停班課資訊（不斷更新）
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梅雨鋒面來襲 全台6/3停班課資訊（不斷更新）

在豪雨影響下，基隆河上游河川今水位高漲，員山子分洪道開始分洪。（記者林欣漢攝）

2017-06-02  18:15

首次上稿：18:14
更新時間：18:50

〔即時新聞／綜合報導〕今年首波梅雨鋒面來襲，全台各地陸續傳出災情，各縣市政府也陸續公布今（2）日晚間及明日停班課資訊，截至目前包含新北、宜蘭、新竹等縣市的部分區域皆已宣布相關資訊。

以下為明（3）日全台各縣市停班停課資訊：

台北市：
明天照常上班上課。

新北市：
平溪區：平溪國中下午至明日皆停班停課、十分國小停課。

新竹縣：
尖石鄉：秀巒、石磊、新光、玉峰4所小學明日停課。

苗栗縣：
泰安鄉：明天照常上班、停止上課。

台中市：
明天照常上班上課；和平自治區停止上課但照常上班。

彰化縣：
明天照常上班上課。

南投縣：
仁愛鄉紅葉國小明天照常上班、停止上課。

嘉義縣：
梅山鄉太和國民小學: 明天停止上班、停止上課。

梅山鄉太興國民小學:明天照常上班停止上課。

高雄市：
桃源區：全區明日整天停班停課。

以下為今（2）日全台各縣市停班停課資訊：

北部：

基隆市：
下午3時起停班停課

台北市：
士林區：溪山國小、華岡藝校、文化大學陽明山校區、東吳大學雙溪校區，下午起停課
北投區：馬偕護校、清江國小附設幼兒園下午停課
中山區：大佳國小、實踐大學、柏齡幼兒園停課
信義區：協和祐德高中下午3時起停課

新北市：
淡水區、三芝區、石門區、八里區、金山區、萬里區：全面停班停課
新莊區：輔仁大學大學部下午停課不停班；進修部晚上停班停課
林口區：瑞平國小下午停班停課、醒吾高中下午2時起停班停課
新北市立平溪國民中學今天下午停止上班、停止上課
貢寮區：和美國小下午照常上班、停止上課
平溪區：平溪國中下午至明日皆停班停課、十分國小停課
新北市立三重高級商工職業學校、新北市立欽賢國民中學、新北市立瑞芳高級工業職業學校、新北市立雙溪高級中學、新北市貢寮區和美國民小學、新北市瑞芳區鼻頭國民小學: 今天下午照常上班、停止上課。

桃園市：
大園區：大興高中下午停課
桃園市私立大興高級中學: 今天下午01:30起照常上班、停止上課。
桃園市復興區立幼兒園: 今天下午01:00起照常上班、停止上課。
桃園市復興區長興國民小學: 今天下午02:30起照常上班、停止上課。

新竹縣：
五峰鄉：五峰國中、五峰國小、桃山國小、花園國小、花園國小竹林分校下午停課
尖石鄉：秀巒國小、石磊國小、新光國小、玉峰國小明日停課

苗栗縣：
泰安鄉下午停班停課

中部：

南投縣：
仁愛鄉：下午停班停課

南部：

嘉義縣：
梅山鄉：太和國民小學下午2時30分起停班停課

高雄市：
桃源區：樟山國小、寶山國小、桃源國中下午停班停課；全區明日整天停班停課

東部：

宜蘭縣：
南澳鄉：南澳高級中學附設進修學校今晚停班停課。

今天清晨豪大雨，造成石門區公所旁排水溝溢出馬路，造成馬路如黃河，狀況恐怖。（圖為新北市政府提供）

梅雨鋒面籠罩全台，在今凌晨降下豪雨，故宮階梯也變成瀑布。（圖由民眾提供）

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標題：梅雨鋒面來襲 全台6/3停班課資訊（不斷更新）


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