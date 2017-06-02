倒V型溫室架高多60公分 他種出高價葡萄

温室架高多60公分，排風順暢、均溫降低，黃俊仕重出的高品質葡萄。（記者顏宏駿攝）

2017-06-02 17:23

〔記者顏宏駿／彰化報導〕連續兩年夏天，台灣中部受強颱侵襲，農業損失慘重，鄉間興起蓋溫室風潮。彰化縣埔心鄉「路葡萄農場酒莊」，早在三年就搭建堅固型溫室，高度比別人高60公分，成本是別人的3倍，度過2次強颱考驗，由於溫室空間大，排風順暢，均溫較低，重出的葡萄品質好，價格是別人1倍，老闆還與「果時手作坊」作異業結盟，在葡萄樹下吃大餐。

路葡萄農場負責人黃俊仕說，他接手爸爸的葡萄產業，爸爸在20年前就開始搭溫室種葡萄，舊有的溫室在3年前就該汰舊換新，他發現舊有的溫室每到夏天溫度特別高，種出的葡萄容易裂果或果肉太軟爛。

他表示，為了改善葡萄的種植環境，他從改善溫室著手，別人的溫室屋頂是拱形，他的則是「倒V」，因為他加裝「下雨電腦感應器」，平常溫室頂都保持「紗網」，若下雨塑膠帆布就溜滑而下，雨停再自動往上捲。

他說，為了降溫，他還把溫室高度較一般溫室高近60公分，這60公分是他請教農改場的專家的建議，空氣對流更順暢。

黃俊仕表示，搭建溫室，一分地要價約50萬元，約3、4年可回本，他的溫室成本是別人的3倍，回收較慢，所以自己必須往高品質方向種植，讓產品價值高，消費者還願意掏錢購買。

為了增加收入，他開放採果，也作葡萄酒，每到葡萄產期，黃俊仕還與「果時手作坊」合作，推出「葡萄樹下特餐」，相當受歡迎。