中橫土石流交通中斷 驚險畫面直擊

南投縣仁愛鄉榮興村台8線97.5公里邊坡下午3時55分發生土石流，下方仍在施工的工程瞬間遭土石吞沒。（圖：民眾提供）

2017-06-02 17:17

〔記者佟振國／南投報導〕梅雨鋒面持續南下，中部山區下午雨勢加劇，南投縣仁愛鄉榮興村台8線中橫公路指標97.5公里，下午3時55分爆發嚴重土石流，下方仍在施工的道路設施瞬間遭土石吞沒，原本準備通過的駕駛人決定倒車閃避，見到土石流傾洩而下，直呼「還好我倒車了！」，由於雨勢及崩塌面積過大，無法搶通，目前梨山至大禹嶺雙向交通中斷。

西南氣流與梅雨鋒面南北夾擊，今天下午中部山區也被中央氣象局劃入強降雨範圍，仁愛鄉榮興村台8線中橫公路97.5公里施工路段，下午3時55分發生土石流，大量土石傾洩而下，剛做的鋼筋水泥設施也難敵大自然力量，瞬間被土石吞沒。

當時有駕駛人行經該路段，發現上方邊坡不斷有土石掉落，覺得狀況不對，決定倒車暫避，沒想到土石流就在眼前發生，車上駕駛驚呼：「還好我倒車了！」，同車乘客也直說好險。

由於中橫山區雨勢過大，及土石流覆蓋道路長度、面積過大，目前無法搶通，仁愛分局榮興派出所除通報公路總局，也放置管制通行牌，警示以策安全，目前台8線中橫梨山、大禹嶺雙向交通中斷。

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