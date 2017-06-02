繼養殖保險 屏東縣再推農牧保單

2017-06-02 17:06

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府今年4月推出全國首張以降雨量參數為理賠基準的養殖水產保單後，今天（2日）再與保險業者簽訂合作備忘錄，要把農業保險再擴及到農牧項目，預計先以水果為對象，縣府接下來將與保險業者商談細節，盼為農民爭取更有利的投保條件。

屏縣府表示，行政院農委會104年開始推動農業保險，但因保險農作物只限於芒果、釋迦、梨及水稻等，且未針對不同區域特性，結果保費過高農民投保意願不高，因此縣府努力推動依據地方農業生產環境及產業特色的保單，降低農民生產風險。

今天上午屏東縣長潘孟安與瑞士再保險公司亞洲區董事總經理Vincent Eck，共同簽訂推動農漁畜保險合作備忘錄，縣府強調，這不僅將保險項目擴及農畜產業，也開啟全國農漁畜保險先例。

潘孟安表示，屏縣是全國農漁畜牧生產重要基地，但因氣候環境劇烈變遷，天然災害發生強度及頻率不斷增加，導致農業生產風險提高，尤其災害發生時，請領災害救助金曠日廢時，縣府因此規畫符合在地農民需求的保險。

農業處也表示，屏縣一年農業產值約680多億，農委會自79年起推動的農業天然災害救助，有全縣受災程度等的門檻，這種依賴政府編列預算支應的救助，已不足以保障農民財產安全；而縣府4月推出的養殖水產保險，已簽約11戶、12張保單，保額約1800多萬元。

農業處強調，屏縣盛產各式花卉以及水稻、紅豆、毛豆、洋蔥、苦瓜等農作、香蕉、鳳梨、芒果、棗子、西瓜、紅龍果、椰子、檸檬等水果，另有鹿、牛、羊、豬、雞、鴨、鵝等畜牧，縣府接下來將與業者進一步討論，針對各項農作及畜產，設計出適合屏東農民的保單。