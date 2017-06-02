大雨襲台 經長：接下來三天將降全年1/3雨量

2017-06-02 17:03

〔記者黃佩君／台北報導〕大雨襲台，今中央災害應變中心一級開設，經濟部長李世光親自坐鎮，並表示根據氣象局報告，下午豪雨部分地區每小時降雨超過100毫米雨量，超過兩百年平均降雨頻率。李世光更說，按照評估，接下來三天將會降下全台灣正常1/3降雨量，將審慎應對，並呼籲中南部做好防災應變準備。

為因應豪雨，經濟部水利署今上午8時開設水利署二級災害緊急應變小組，下午1時更升格成立0601豪雨中央災害應變中心一級，李世光親自坐鎮指揮。下午2時已召開情資研判會議，要求全力支援雙北及基隆市救災所需。他也強調，隨鋒面南移，中南部地區需做好因應防災準備。

李世光說，大眾常感覺氣候變遷離我們很遠，但根據氣象局報告，可看到下午有幾個地區降雨超過一小時100釐米，這代表超過兩百年平均降雨頻率，已遠超過一般城市排水下水道設計，也顯示今天早上林全院長要求開設一級災害應變中心的情勢研判是正確的。

李世光也強調，按照氣象局評估，接下來三天將降下台灣正常1/3的降雨量，而鋒面將逐漸南移，呼籲中南部事先做好防災應變準備。

而因各地區降雨明顯，水利署評估水情獲得明顯紓解，也同步宣布自即日起解除嘉義、台南及高雄地區第一階段限水措施。