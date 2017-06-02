林全坐鎮中央災變中心：威脅恐比颱風更大

行政院長林全坐鎮中央災害應變中心。（記者陳薏云攝）

2017-06-02 16:47

〔記者陳薏云／新北報導〕在西南氣流與梅雨鋒面雙重攻勢下，全台各地都有大雨發生情形，中央災害應變中心於今下午1時開設，行政院長也前來坐鎮視察，並表示，此次重創北北基，造成多處積水，且鋒面持續南移，「傷害威脅恐比颱風更大」 。

氣象局表示，目前北部雨勢已經較為趨緩，鋒面將會往中南部移動，目前已移動至桃竹苗地區，預計晚上南投、嘉義山區會降下大雨，並表示今日至5日降下的總雨量，恐佔全台總降雨量3分之1，全台各地嚴防短延時、強降雨造成的淹水與山洪爆發。

內政部統計，目前新北市及高雄市進行預防性疏散撤離，疏散撤離人數共計347人，而針對鋒面南移，林全也特別指示，山區土石流發生機率高，撤離工作最好在今下午完成。交通部表示，目前僅台鐵平溪線停駛，其餘陸海空皆正常行駛。

經濟部則表示因濁度飆高致萬金4000戶、淡水1萬戶停水，預計18:00恢復供水。另今晨核一廠345kV鐵塔倒塌，造成2號機停機，尚不影響供電，也沒有安全疑慮。農委會表示，目前蔬果採收存量皆無受到影響。

水利署表示，此次暴雨又急又快，許多縣市當初設計的排水設備無法負荷，才會導致道路淹水，目前已通知中南部防汛熱點如桃園市大園區等地，事先備妥足夠的抽水機具，因應大雨來襲。消防署統計，目前全台共計1死2失蹤3傷。

林全聆聽各部會報告後表示，此次豪雨威脅恐比颱風更加嚴重，林全也向台電叮囑，核一廠的狀況要確實掌握，並回報修復時間。另希望撤離部分能落實，以免中南部山區降下大雨後，山區民眾遭困無法撤離。