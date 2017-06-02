〔記者林欣漢／基隆報導〕受豪雨影響，基隆河濁度升高，自來水公司第一區管理處副處長郭得祿表示，暖暖淨水場減量出水，影響暖暖區東勢街、源遠路、東碇路、碇內街、八堵路、國安路、金華街、金山街等一帶約5700戶無水可用，預計晚上10點可恢復供水。
快訊新竹縣尖石4校明天停課
原水濁度飆高 基隆5700戶停水
2017-06-02 16:41
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