梅雨挹注 嘉義、台南及高雄解除一階限水

首波梅雨鋒面來襲，各地區降雨明顯，水利署宣布自即日起，解除嘉義、台南及高雄地區第一階段限水措施。圖為南化水庫。（資料照，記者吳俊鋒攝）

2017-06-02 16:42

〔記者陳炳宏／台北報導〕首波梅雨鋒面來襲，各地區降雨明顯，水利署表示，評估水情獲得明顯紓解，宣布自即日起，解除嘉義、台南及高雄地區第一階段限水措施，水情燈號部分，除台南地區為水情稍緊綠燈外，各地區均為水情正常藍燈。

水利署表示，受益自5月起連續幾波降雨及各單位配合加強管控、攔河堰加強引水措施及落實水源調度等措施成效，中北部地區主要水庫蓄水率多已在7到9成以上，水情正常，南部地區近2日累積降雨量已達80到100毫米並持續增加當中。

另外水利署也表示，今日上午嘉義地區蘭潭-仁義潭蓄水量1629萬噸（蓄水率47%）、臺南地區南化水庫水庫蓄水量6962萬噸（蓄水率73%），蓄水率持續上升；高雄地區高屏堰目前川流量亦相當豐沛，加上中央氣象局預估，本波梅雨鋒面維持至下週一均有持續降雨機會，推估近期內可穩定供水無虞，因此，將嘉義及高雄供水區水情燈號由「第一階段限水」的黃燈轉為「水情正常」的藍燈。

至於臺南地區曾文、烏山頭水庫蓄水量1萬2836萬噸（蓄水率24%），水利署指出，考量農業二期稻作將於6月12日開始供灌，需持續加強關注，水情燈號由「第一階段限水」的黃燈先轉為「水情稍緊」的綠燈，將關注後續降雨情形，適時檢討燈號調整。