豪雨重創釀災損 全國至少81校停課

2017-06-02 16:37

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部今天下午發布0601豪雨重創災情最新統計，全國至少81校停課，以新北市金山和萬里較多；回報受災校數目前為8校，粗估災損金額112萬餘元，以台北市立大學附設幼兒園的教室嚴重漏水，粗估災損100萬元較多。

教育部統計到今天下午3點，災損共8校，真理大學圍牆倒塌、操場及體育館遭部分土石淹埋；新北市長坑國小多間教室淹水；新北市石門區老梅國小推動食農教育的栽種場域，因為積水嚴重，導致農作物皆泡水毀損；新北市新莊區市立中信國小地下室淹水5到10公分。

台北市士林區市立溪山國小文創教室屋頂漏水及總務處伸縮縫漏水；北市立大學附設實驗國民小學附設幼兒園八間教室嚴重漏水；台北市北投區清江國民小學附設幼兒園飲水機底部進水、教室地板有淹到水、各班走廊木鞋櫃淹水；台北市立南港高中至善樓電梯、排水溝淹水、新民樓一樓101至103教室淹水、衛生組掃具間淹水等。

教育部說明區域停課狀況，新北市石門區（國中1、國小3、幼兒園1）、三芝區（國中1、國小3、幼兒園6）、淡水區（高中職1、幼兒園9）、八里區（高中職1、國中1、國小2、幼兒園6）、金山區（高中職1、國小4、幼兒園4）、萬里區（高中職1、國中1、國小9、幼兒園4）、苗栗縣泰安鄉（國中1、國小6）停課，小計66校。而高中職以下個別停課學校包括新北市十分國小、平溪國中（今日下午至明日整天停班停課）、醒吾高中、高雄市桃源國中、寶山國小、樟山國小，基隆市光隆家商、培德工家、桃園市大興高中小計9校。另有6所大專校院個別停課：東吳大學、文化大學、實踐大學、馬偕醫護專校、台北海洋技術學院、真理大學。

另外，高雄市政府今宣布，桃源區全區明天停班停課；新竹縣政府也公告，尖石鄉秀巒國小、石磊國小、新光國小與玉峰國小，明日也停課1天。（更新時間：17:36）