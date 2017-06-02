說要種水生植物卻野草叢生 中議員痛批三河局

2017-06-02 16:53

〔記者蘇金鳳／台中報導〕水利署第三河川局去年在靠近苗圃的筏子溪河床種植水生植物，當時市議員何文海就質疑會被洪水沖走。今天何文海到現場勘查，發現根本沒有種水生植物，反而是一堆野草，質疑經費花到那裡，要求第三河川局應該說清楚。

第三河川局長楊人傑表示，市議員所站之處是在左岸，而三河局是規劃把水生植物種植在右岸，因為計劃要在右岸興建一個溼地，因此要興建一個池子後引水進入，成為溼地，再種植水生植物，目前池子將要完工，因為右岸並未開放讓民眾進入，所以民眾無法看到三河局所興建的池子。

何文海表示，去年五月，他發現三河局在筏子溪河床種植水生植物，也把擋水牆打掉要重新施作，當時他就說，一旦颱風下大雨，大洪水就會把水生植物沖走，而擋水牆仍有其功能，認為三河局作法根本是浪費公帑。

何文海提到，當時楊人傑表示，是因為三河局正在進行筏子溪的河川環境營造，要把筏子溪打造成為親水河川及生態河川才如此施作。但是他認為，三河局編列3、4千萬，在河床進行水生植物的植栽，還特地買了紅土來種植，一旦下大雨，水生植物就被沖走，因此他當時表達反對的立場，但是三河局還是繼續種植水生植物。

汛期已到，他今天前往現場勘查，竟然看不到水生植物，只看到滿河床的雜草，究竟水生植物種在那裡？何文海指出，三河局去年就挖土方改放置紅土來種植，究竟把土方移置何處，三河局要說清楚。