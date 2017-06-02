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民眾反對植草磚拉高 中市議員要求工程暫緩

2017-06-02  16:35

〔記者黃鐘山／台中報導〕烏日高鐵特定區三榮路以2米植草磚分隔，車輛駛入輾壓威脅交通安全，市府欲將植草磚拉高20公分，預計5日動工，市議員吳瓊華今天在議會質疑，如此道路兩側只剩5米寬，危險較前加倍，民眾反彈聲浪大，要求工程暫緩。

副市長林陵三表示，將於施工前研議更可行方法；建設局長黃玉霖說明，市府也希望符合目前道路使用的真實現況，但在公園綠地變成道路用地前，市府是依法辦理，也加裝夜間反光導板，提醒用路人注意，會再與地方進一步協調。

吳瓊華質詢指出，三榮路中央分隔島土地因時空背景，在當初規劃成綠地，並設置植草磚，磚面長期被車輛輾壓導致破裂，嚴重影響交通安全，地方非常困擾，所以都發局規劃將綠地變更為道路用地或園道用地，去年底已辦理公覽。

她又說，該路約15米寬，扣掉兩邊各1米人行道及中間2米寬植草磚，兩側道路通車只剩約5米寬，與大型公車會車時非常危險，現在建設局又執意在5日施作20公分高的綠籬分隔島，日後會車時恐發生擦撞分隔島導致破胎等事故。

吳瓊華表示，地方民意早就對分隔島改善工程十分反彈，但建設局卻執意施工，綠地審議變更道路用地前根本不宜處理，免得內政部同意變更後，又得浪費一次錢裁掉分隔島，也違背通盤檢討的精神，應暫緩施工。

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  • 高鐵特定區三榮路植草磚拉高，民眾反彈聲浪大，議員吳瓊華要求暫緩施工。（記者黃鐘山攝）

    高鐵特定區三榮路植草磚拉高，民眾反彈聲浪大，議員吳瓊華要求暫緩施工。（記者黃鐘山攝）

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