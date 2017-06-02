保健》醫師用這種方法 讓3個老煙槍戒煙成功

2017-06-02 16:16

〔記者顏宏駿／彰化報導〕戒煙靠意志力！但如何找到「意志力」，彰化縣員林市員基醫院今天舉行戒煙門診成果發表，一名73歲的老翁煙齡超過 40年，每天煙不離手，在2名兒子慫恿下，參加戒煙班，父子3人跟尼克丁抗戰半年，全都戒煙成功，他們說「無煙一身輕」。

現年35歲，戒煙成功的施男說，他跟爸爸和弟弟都是多年的老煙槍，尤其是爸爸煙齡40年，近年來，一直乾咳，年紀那麼老，有時一咳就是10分鐘，咳到上氣不接下氣，像快暈了過去，帶去看醫生，醫生表示，支氣管受損，是抽煙引發的後遺症，於是改掛戒煙門診。

他說，爸爸起初意志不堅定，醫師江文崇對爸爸說「你是被子女逼來的，我不開藥給你」，施男質疑醫師專業「哪有不開藥的？」醫師說，「你爸爸，戒煙的動機不夠強，他認為自己咳嗽還能忍受，他今天會來戒煙門診，完全是因為子女而來」，醫師反問施男說「家裡還有誰抽煙？」，施男說「我跟弟弟，一天都至少1包」，醫師當場問施爸「如果你2個兒子都戒煙，你願不願意戒！」，施爸一度認為「他們哪有可能戒煙」，沒想到2個兒子，因全身煙臭味，經常被子女和太太嫌棄，早有戒煙的念頭，2兒子為了爸爸健康，都有強烈戒煙動機。

醫師江文崇說，後來父子3人都來他的戒煙門診，他開戒煙貼片，還有口服尼古丁輔助，不到半年，3人都戒煙成功。

江文崇表示，這是「家庭壓力」形成「戒煙的意志力」，目前戒煙最有效的方法還是「戒煙者的意志力」，其它口服或尼古丁貼片都只是輔助。至於「電子煙」表面雖是給予尼古丁緩解，但抽煙的行為仍在，醫療上並不鼓勵。