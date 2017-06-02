唐榮轉型 董座趙健在：投入烤漆及不鏽鋼餐具市場

2017-06-02 16:53

〔記者洪臣宏／高雄報導〕唐榮鋼鐵投入烤漆不鏽鋼領域，推出自家品牌「烤漆不銹鋼捲」，董事長趙健在今天表示，全國獨一無二的抗菌不鏽鋼餐盒今年就會上市，並規劃在二級古蹟中都窯場設置展場，為高市開闢新景點，唐榮正積極走向轉型。

唐榮以生產不銹鋼捲為主，利用自家生產的鋼種 SUS304 不鏽鋼產品，再經由高科技紅外線烤漆設備加工後，產出烤漆不銹鋼捲，首批產量500公噸於6月間上市。

趙健在表示，烤漆不銹鋼捲以營建廠房為主要用途，產品初步設定為 0.4mm、0.5mm、0.6mm 三種通銷厚度，寬度均為 914mm（三尺）板，烤漆顏色有鋁牙白、鋁灰、果翠綠、消光鐵灰色等4種，但可客製化。

他說，面漆採用虹牌油漆，比坊間一般的正面漆總膜厚15µm 及背面漆總

膜厚 5µm 還厚，對不鏽鋼母材有較佳的保護，並提升耐腐蝕程度。

唐榮走向轉型，趙健在說，唐榮已經研發出「抗菌不鏽鋼」，可用在醫療器材及捷運、醫院電梯，並將進一步製造抗菌不鏽鋼餐盒，可抑制大腸桿菌、葡萄球桿菌，將於今年量產販售，未來還會推出鍋、盆、勺、匙等餐具。

唐榮中都窯場被列為二級古蹟，趙健在，唐榮在該處還有許多土地，正規劃設置不鏽鋼展示場，同時也為高市開闢新的旅遊景點。