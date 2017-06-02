高市保安大隊與刑大分家，新辦公室明揭牌啟用。（記者黃良傑攝）

2017-06-02 16:20

〔記者黃良傑／高雄報導〕99年12月25日因應縣市合併，保大與刑大一同遷入鳳山駐地，合署辦公空間漸形不足，促成保大與刑大必須分家，保大積極覓地，終於選定新辦公大樓地址，黎明中隊、雄岡中隊與雷霆中隊將進駐維安，明（3）日歡喜入厝，舉行辦「駐地完工揭牌使用典禮」。

保大表示，105年市警局為貫徹反毒、反詐欺打擊力道，擴編成立「科技偵查隊」，編納於刑警大隊內，原刑大、保大合署辦公廳人員增多，活動空間相形變小，市警局決定遷移保大廳舍，改善官警辦公環境。

市府同意編列第二預備金800多萬元整修福德辦公大樓，提供保大更寬廣舒適辦公環境，上月完工後人員搬遷入駐，經近月的調整、改善，決定6月3日歡喜入厝，並舉辦「駐地完工揭牌使用典禮」。

保大由鳳山駐地搬至苓雅區，新廳舍位於福德二路77號，地理位置處高雄市區重要道路中樞，3樓配置大隊各組、室辦公室、4樓配置黎明中隊及刑案專責移送組，未來也將陸續有雄岡中隊與雷霆中隊進駐5樓，屆時在人力調配與巡邏機動性將大大提高。

大隊長洪振順表示，保大新辦公環境與地點，不僅能提供各分局轄區快速支援打擊犯罪能力，並縮短警網支援到場時間，持續維安、為民服務。