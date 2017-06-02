啟聰學生將挑戰科學舞台劇

2017-06-02 16:49

〔記者張慧雯／台北報導〕聽障生也能演舞台劇、被大家看見！「科思創魔法材料學校」的科學教育活動今年很特別，由科思創委託果陀劇場指導，由台北啟聰學校熱愛表演的學生演出，台灣科思創總經理李銘城指出，這次想傳遞給學生的價值觀是「只要我願意，我就能成為我想成為的人」。

李銘城表示，科思創相信，每一個人的未來都有無限的可能，堅持努力不懈並勇敢跨越極限，必能讓潛力得以激發，讓夢想得以實現，讓不可能成為可能。

而為了在聽障學生心中種下小小的科學種子，並嘗試更多不同的可能性，台灣科思創在6月份將分別於臺北啟聰、臺中啟聰與南大附聰，舉辦為聽障生設計的科學教育活動─「科思創魔法材料學校」；其中又跳又演又做實驗的科學舞台劇，則是由科思創委託果陀劇場指導臺北啟聰裡一群熱愛表演，也渴望被世界看到的同學所做的演出。

李銘城笑著說，就像化學反應中的觸媒一樣，期待能藉由多元的科學教育活動，打開那扇窗、點燃孩子心中的火苗，並提供舞台，讓他們被世界看見。」

而飾演泡棉小博士的天晴則表示，很喜歡這齣戲傳遞的價值觀，不管我們想成為甚麼樣的人，也許是科學家、舞蹈家或是攝影師，它讓我感覺，只要秉持這樣的精神，我們就能不斷地跨越極限邁向目標。