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台南市長烽火戰 顏純左搶頭香插旗市政藍圖

2017-06-02  16:29

〔記者洪瑞琴／台南報導〕民進黨台南市長初選激烈，各家民調撲朔迷離排名不一，民進黨南市黨部主委顏純左搶頭香，今日開記者會公布競選歌曲及政見藍圖，喊出偏鄉區域都有演藝中心，落實文化首都，以及台86線關廟高架化等政見。

顏純左推出首波政策文宣『無縫接軌.大步向前』，以傳統桌遊『大富翁』方式呈現。他表示，12年來擔任台南副縣長副市長時期，協助前縣長蘇煥智及現在市長賴清德推動大台南37區重大建設，自己是最了解市政的參選人，不是空口講白話，當選的話可以延續前政建設成果再大步向前。

顏純左說，參選市長之後走訪基層，聽見很多在地的聲音，也了解到這些重大建設為地方帶來的改變，能夠帶給人民更幸福的生活。競選政見包括玉井、麻豆及佳里等偏鄉區域都有演藝中心，安平漁光島生態觀光，南化鏡面水庫環湖步道等。

記者會上，大台南37區的市政藍圖以大富翁機會與命運呈現，起點就從故鄉下營出發，也取諧音希望台南（會贏）。顏純左説，這次先發表區域性政見，未來再盤點提出最符合人民期待的「市政2.0」，讓大台南區域平衡發展，競選團隊也在公佈第1首競選主題曲，由台南北門知名詩人填詞作曲而成，以民歌童謠方式呈現，旋律簡單琅琅上口。

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  • 台南市長參選人顏純左強調自己是最了解市政的參選人，不是空口講白話，當選的話可以延續前政建設成果再大步向前。 。（記者洪瑞琴攝）

    台南市長參選人顏純左強調自己是最了解市政的參選人，不是空口講白話，當選的話可以延續前政建設成果再大步向前。 。（記者洪瑞琴攝）

  • 台南市長參選人顏純左競選團隊率先公布區域政見及競選主題歌。（記者洪瑞琴攝）

    台南市長參選人顏純左競選團隊率先公布區域政見及競選主題歌。（記者洪瑞琴攝）

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