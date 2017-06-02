大雨不斷 「苗栗新中橫」預警性封閉

2017-06-02 15:12

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣泰安鄉漏夜持續降下大雨，時雨量平均達160毫米，導致土石鬆軟；苗62線5.6K出現落石，埔卦道路沙埔鹿部落往西400公尺處，也有路樹橫倒在道路上，並壓斷台電、電話線，鄉公所都派員搶救中。而泰安鄉通往南庄鄉的「苗栗新中橫」道路，也於下午2點20分起，實施預警性封閉。

苗栗縣連接124號縣道及苗62線的「清安至八卦力聯絡道路」，全長10公里，縮短了南庄、泰安兩鄉超過一半車程，被稱為「苗栗新中橫」；但因鑿山闢建，遇雨山壁易落石坍滑，縣府去年災修支出就達1500萬元。