基隆市宣布下午3點停班停課

2017-06-02 15:06

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市政府下午宣布，3時起停止上班、停止上課。

基隆市府表示，今日降雨量達350毫米以上，為1975年以來最大雨量，市區發生多處災情，有鑑於目前雨勢稍緩，交通幹道逐次恢復，停駛之國道與省道客運亦陸續復駛，下午3時起停止上班、停止上課，以利市民清理家園，進行災後復原工作。

市府表示，考量學生安全因素，家長可自行接送者，仍應評估接送往返路程安全無虞；倘若家長在外縣市無法立即接送學童時，本市各校將會協助安置學童至正常下課時間或協助課後留園，以配合家長接送，請家長放心。