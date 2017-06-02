〔記者俞肇福／新北報導〕今天凌晨起的大雨直直落，新北市金山區下了超過400毫米的雨量，造成北海岸的災情，今天早上11點左右，金山三界壇與金山市區聯絡的重要交通孔道-磺溪橋被大水沖斷；金山區長陳國欽表示，民眾可以走往淡水的外環道進入三界壇，不會造成封島現象；至於橋梁改建等相關事宜，擇日再會勘處理。
豪雨下不停 金山磺溪橋斷成兩截
2017-06-02 15:07
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