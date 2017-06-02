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豪雨下不停 金山磺溪橋斷成兩截

2017-06-02  15:07

〔記者俞肇福／新北報導〕今天凌晨起的大雨直直落，新北市金山區下了超過400毫米的雨量，造成北海岸的災情，今天早上11點左右，金山三界壇與金山市區聯絡的重要交通孔道-磺溪橋被大水沖斷；金山區長陳國欽表示，民眾可以走往淡水的外環道進入三界壇，不會造成封島現象；至於橋梁改建等相關事宜，擇日再會勘處理。

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  • 新北市金山三界壇地區與金山老街聯絡的交通孔道磺溪橋，今天早上不堪大雨沖刷，斷成2截，民眾須改道行駛。（新北市政府提供）

    新北市金山三界壇地區與金山老街聯絡的交通孔道磺溪橋，今天早上不堪大雨沖刷，斷成2截，民眾須改道行駛。（新北市政府提供）

  • 新北市金山三界壇地區與金山老街聯絡的交通孔道磺溪橋，今天早上不堪大雨沖刷，斷成兩截，民眾須改道行駛。（民眾提供）

    新北市金山三界壇地區與金山老街聯絡的交通孔道磺溪橋，今天早上不堪大雨沖刷，斷成兩截，民眾須改道行駛。（民眾提供）

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