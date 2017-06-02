國道遭遇大雨、強風 警教你4大安全駕駛術

2017-06-02 15:02

〔記者吳仁捷／新北報導〕針對強風、大雨特報，國道警察局樹林分隊提供4大撇步，其中最重要的兩項為，行經雨區減速慢行，如遭遇過大的雨勢，馬上開啟危險警告燈（雙黃燈），增加後方車輛辨識度，減少追撞事故；另行駛中遇強風、大雨，請握緊方向盤，保持車輛行進方向，避免急踩煞車或變換車道，造成車輛失控打滑或翻覆。

國道警察局樹林分隊長林富貴提醒民眾另外2大撇步，用路人出發前自我檢查，檢查輪胎、雨刷是否正常堪用，另外要檢視裝載貨物要平均，不可高低或左右差異過大，務必在開車前將貨物捆紮牢固，避免掉落，自誤誤人。