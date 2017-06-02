高鐵親子列車曝光 搭車還可看魔幻劇場

高鐵親子列車曝光，要將世界首創的魔幻劇場表演搬上高鐵列車。（記者方賓照攝）

2017-06-02 16:56

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕高鐵親子列車曝光，要將世界首創的魔幻劇場表演搬上高鐵列車，結合親子二日遊推出套裝高鐵假期行程，於7、8月每週六出發，旅客即日起還可透過9家高鐵特約旅行社購買行程。

高鐵假期魔幻劇場親子列車，每週六上午9點從南港站發車的站站停813車次，共提供150個座位，總計9個週末共有1350個名額；高鐵公司表示，旅客可選擇「義大天悅．HAPE Ecoland二日遊」或「草衙道．駁二特區．高捷二日輕鬆遊」行程。

高鐵公司表示，魔幻劇場親子列車最特別的是，去程車次均安排世界首創在高鐵上演出的魔幻劇場，以兒童劇團的魔幻魔術、小丑戲劇及偶戲的互動演出，述說人們耳熟能詳的童話故事及人物；搭配特殊光影投影效果，將車廂化身森林、海洋、沙漠、星空，讓旅客在搭乘過程中彷彿隨著魔幻列車上山下海，聆聽一個個奇妙故事。相信2個多小時的車程定能帶給旅客一趟不可思議的光和影之旅。

高鐵假期魔幻劇場親子列車套裝行程均包含高鐵來回車票，以台北出發為例，「義大天悅．HAPE Ecoland二日遊」親子1大1小同遊僅需8780元；「草衙道．駁二特區．高捷二日輕鬆遊」親子同遊更只要6410元。此外，每個參加行程的旅客都能獲得一份親子點心盒，車上並提供紀念相框，由列車服務人員持拍立得替旅客拍照，旅客可將拍立得相片及紙相框帶回家做為旅途留念。