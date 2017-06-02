2017最能代表「彰化味」的關鍵字 全民來票選！

2017-06-02 15:49

〔記者張聰秋／彰化報導〕說到彰化，讓你馬上能聯想的是八卦山大佛、芳苑海牛、鹿港媽祖廟、北斗肉圓、彰化爌肉飯、田尾花卉園藝等，除了這些，其實還有很多專屬「彰化味」的在地特色，彰化縣文化局鼓勵民眾說出心目中最能代表全縣26鄉鎮市「彰化味」的品牌名稱，推出為期1個月的彰化味關鍵字徵集活動，歡迎民眾踴躍參與，一起打造出獨特「彰化味」的新名號。

文化局長陳文彬說，文化部推動為期3年的創意專案計畫，今年第3年是驗收年，文化局推出關鍵字徵集活動，目的是強化民眾對在地文化和家鄉的認同感，讓大家透過腦力激盪，發揮螞蟻雄兵的作戰精神，藉由團體創意，為彰化每個鄉鎮市打造出共同品牌，經由塑造代表性的品牌，讓在地人、外地人甚至外國人，提到彰化市哪個鄉鎮就能跟品牌聯想一塊。

陳文彬示，彰化味關鍵字徵集活動採取全民網路票選，讓全國民眾共同尋找真正最能代表「彰化味」關鍵字，更備有豐富獎品，包括智慧型手機、平板電腦、自行車等，歡迎民眾用創意換獎品、用行動讓彰化更美好。

活動以2階段進行，第1階段網路投件時間5月15日至6月16日，公開對外徵集各地彰化味關鍵字，7月1日至7月21日辦理民眾票選，預定7月30日在文化局網站及「彰化文創•彰彰精彩」官網公布票數最多的30組入選彰化味關鍵字。

第2階段開放投稿時間為8月1日至8月30日，參加者可針對第1階段30組入選關鍵字，任選1組，用文字（100字）、照片、影片詮釋該關鍵字之內涵，評審將評選出5個獎項，最佳人氣獎、最佳關鍵字獎、最佳內涵獎、最佳創意獎、最佳遺珠獎。

「彰化文創•彰彰精彩」官網查詢或下載比賽辦法，或電洽文化局藝文推廣科（04）7250057分機1857林小姐。