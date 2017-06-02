老年化的社會 長庚大學研發年長者智慧衣

2017-06-02 16:13

〔記者林曉雲／台北報導〕老年化社會來臨時，長庚大學資訊工程系學生設計「出外郎：長者健康促進穿戴式系統」智慧衣，獲得教育部雲端網際服務與其他應用金牌，設計結合了手機App及雲端資料庫等程式，可以GPS定位防止老人走失，也可偵測年長者在戶外活動的光照總量及步數，甚至可以偵測心率值與心電圖，針對失智症、心臟病等相關疾病作生理分析。

教育部今天在台灣師範大學，舉辦2017軟體創作競賽／程式設計桂冠挑戰大賽聯合頒獎典禮暨成果發表會，來自全國32所大專校院、237名程式設計及軟體創作高手獲頒獎狀及獎金。

長庚大學資訊工程學系學生楊承浩表示，搭配Andorid APP、雲端資料庫等程式，長者穿上穿戴裝置時，系統可監測並儲存老年人在外活動接收的光照總量及步數，還可利用GPS定位資訊進行分析，判斷老年人是否有走失的狀況，在穿上智慧衣之後，也可從APP與網頁端看到即時的心律圖，作為相關疾病的生理分析。

另外，國立台灣海洋大學資訊工程系研究生陳鴻鈞研發「即時空中手寫辨識系統」，可精準辨識用手勢在空中書寫的數字或英文字母，未來看電視時可以不用遙控器轉台、開車時也可用手勢決定音樂曲目等，獲智慧感知與互動多媒體組銀牌。

交通大學電控工程研究所學生團隊，以「聽見你的生活」獲得行動終端與應用組金牌。交大學生張芷瑄表示，他們為視障者設計一款手機App，有「環境描述」、「路面辨識」、「商品辨識」三項功能，以視障者到賣場買東西為例，手機會告知如何到達購買的區域，讓視障者更安心，以提高視障者外出的意願。