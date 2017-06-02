蘇澳港外海火燒船 3名船員獲救

2017-06-02 14:24

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣蘇澳港外海13公里處海面，今天凌晨發生火燒船，船上3名船員被友船救起，蘇澳海巡隊巡邏艇到場滅火，順利撲滅火勢，但漁船船體嚴重受損，將拖回頭城烏石港處理。

蘇澳海巡隊今天凌晨2點57分接獲蘇澳漁業電台通知，指蘇澳港外海有艘漁船失火，情況危急，等待救援，請求派艇救援。

蘇澳海巡隊調派線上巡邏的PP-2032艇趕往事發海域，當時漁船陷入火海，所幸船上1名台籍2印尼籍船員共3人，已由友船救起，海巡人員對漁船射水，控制火勢後在旁戒護，通知船主聯繫大型船舶拖回烏石港。