420吋超大螢幕玩實境遊戲 謝師宴師生齊飆車

2017-06-02 16:10

〔記者湯世名／彰化報導〕謝師宴只能吃吃喝喝？彰化縣花壇鄉全國麗園大飯店推出時下最夯的VR虛擬實境遊戲，結合420吋LED超大電視牆，讓參加活動的師生們一邊吃飯、一邊玩VR飆車，還能一邊歡唱，體驗視覺震撼效果，爽度破表，業者祭出奇招在價格戰中殺出重圍，訂桌率也因此成長2成。

全國麗園董事長特助李孟哲指出，每年6、7月正值謝師宴旺季，但受到少子化影響，加上學生有多種餐飲類型選擇，導致呈現僧多粥少現象，大部分業者多強調價格優惠，但透過近幾年消費觀察，學生除了對餐點及價格的要求外，對飯店額外提供的服務也相當重視，因此今年謝師宴在餐點部分，廚師團隊特別針對時下年輕族群喜好，研發龍蝦潛艇堡、松露野菇燉飯等創意料理。

此外，業者還提供超搶手的PS4 VR遊戲機，搭配氣勢磅礡的音效，彷彿真實置身於遊戲場景內，達到指定桌數還升等至宴會廳空間，搭配420吋LED電視牆螢幕玩遊戲更是爽度破表，另外還有K歌神器讓師生盡情歡唱，跳脫以往謝師宴的沉悶氣氛，不僅增加師生用餐過程的互動，也讓師生共同留下美好的青春回憶。

建國科技大學一群畢業生今天宴請老師，除了大啖龍蝦潛艇堡，還大玩VR賽車等遊戲，還有學生用K歌神器大唱五月天的「乾杯」等歌曲，師生盡歡。

李孟哲說，自助餐每人500元起，龍蝦潛艇堡最受學生歡迎，另也有中式的桌菜，每桌5000元起，餐廳免費提供VR遊戲與K歌神器等。謝師宴去年約100桌，今年已經超過120桌，成長超過2成。

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