捷運淡水線傳淹水？北捷：只是雨水滲入車廂

2017-06-02 14:14

〔記者陳紜甄／台北報導〕台北地區豪雨成災，民眾搭乘捷運淡水信義線時，發現車廂內部積水，必須抬腳才能避免遭殃，造成網路瘋傳捷運積水。對此，台北捷運公司表示，淡水信義線部分路線屬高架路段，下大雨時，造成雨水滲入車廂；但強調，捷運全線照常營運，且無淹水。