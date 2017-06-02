網路謠傳捷運部分路線停駛 北捷：絕無此事

2017-06-02 14:36

〔記者陳紜甄／台北報導〕網路line群組傳出，由於豪大雨，捷運部分路線暫停營運。捷運公司強調，這是網路惡作劇，經查證該截圖是用媒體2015年8月8日蘇迪勒颱風來襲時訊息及照片。捷運公司澄清，捷運路線今日均正常營運，切莫輕信網傳謠言。