暴雨來襲基隆災情多 已釀1送醫1失蹤

基隆市中山區一處菜園，今天早上傳出婦人巡視菜園時，失足掉落野溪失蹤意外。（記者俞肇福攝）

2017-06-02 14:13

〔即時新聞／綜合報導〕超大豪雨襲擊北海岸，基隆市也首當其衝，過去24小時累積雨量突破300毫米，陸續傳出淹水、土石流、道路崩塌等事故，多條公車路線也停駛，在基隆市不同地區有1名老婦人和1名女童分別被沖走，女童救起後送醫治療，老婦人則仍然下落不明。

基隆市基金一路先是有計程車差點被暴雨淹沒，司機和乘客緊急從車窗逃生，過程中千鈞一髮，令人心驚膽跳。接著基金一路有6人在等公車時，被水流當場沖散，包括一對阿公阿嬤和一名小孫女，阿公阿嬤與另外3人獲救後沒有大礙，小孫女則送醫急救。

另外在基隆市中山區和慶里一名老嫗，擔心暴雨會讓菜園泡水，前去查看時不慎跌入野溪，目前下落不明，警消正持續搜救中。同樣在中山區的文明路43巷一棟民宅，則因為後方擋土牆崩塌，讓土石流直接沖入建築物，使得屋內泥濘不堪，幸無人受傷。而中山區德安路往情人湖的德安產業道路，今日凌晨道路大面積崩塌，目前禁止通行。

因應暴雨襲擊，基隆市公車處中午宣布，301、302、303、505、402路線暫時停駛；101、103、104因祥豐街淹水，皆改道中正路行駛。基隆市府指出，當前雨量驚人，但考慮學生在校上課相對安全，暫時不會宣布停班課。（更新時間：14:25）

基隆市豪大雨造成大武崙溪暴漲，基金一路馬路淹水，一輛計程車險遭滅頂，幸好乘客與司機緊急從車窗爬出。（民眾提供）