仁愛山區道路柔腸寸斷 能高越嶺、奧萬大緊急封閉

仁愛鄉投89線力行產業道路指標49至52K處多處坍方，交通受阻。（記者佟振國攝）

2017-06-02 14:07

〔記者佟振國／南投報導〕西南氣流加滯留鋒面，南投縣仁愛鄉雨彈狂襲，導致道路柔腸寸斷，投89線沿途多處坍方落石，全線中斷，發祥村紅香部落聯外道路路基流失陷落，交通中斷部落也大停電，合作村投85線靜觀部落坍方單線通車，至於能高越嶺國家步道、奧萬大森林遊樂區也因道路坍方及土石泥流，林務局南投林管處已緊急封閉，遊客暫時不要前往，鄉公所也宣布下午停班停課。

南投縣昨天午後即受西南氣流影響，山區雨勢已從大雨提升至豪雨等級，今起再受梅雨鋒面南下夾擊，中央氣象局再將累積雨量上修至大豪雨等級，縣內今天中午前累積雨量破百毫米地區幾乎集中在仁愛鄉，以梅峰的176毫米最多，合歡山、廬山、仁愛等測站也都飆破120毫米，道路災情頻傳。

仁愛鄉公所災害應變中心已2級開設，下午並停班停課，截至中午災情包括投89線力行產業道路14至16K、49至52K，多處坍方落石、路基流失，全線中斷，發祥村紅香部落聯外道路於紅香一號橋前路基遭大水沖失，紅部落交通中斷，因電線桿倒伏，部落也全面停電，公所已通報縣府及開口合約廠商搶修，合作村投85線靜觀部落坍方，單線通車。

至於能高越嶺國家步道日前在屯原登山口至1K處沿途多處落石已封閉，改走高繞路線，但今天災害加劇，林務局南投林管處已緊急封閉步道，禁止遊客進入，但指標6K處山壁土石崩塌，有2名登山客下山時受困求救，由林務局天池山莊人員協助脫困下山。

奧萬大森林遊樂區聯外道路6.5K處因土石泥流，南投林管處已通知廠商機具待命，將視天候狀況進行搶修，為安全考量，呼籲遊客暫時不要前往。

仁愛鄉發祥村紅香部落聯外道路路基流失，對外交通中斷。（記者佟振國攝）

仁愛鄉奧萬大森林遊樂區聯外道路土石泥流阻斷交通，目前園區暫時封閉，遊客不要前往。（圖：林務局南投林管處提供）

仁愛鄉合作村投85線靜觀部落路段坍方落石單線通車。（圖：民眾提供）