豪雨成災 北水處：目前供水正常、暫不會停水

2017-06-02 13:55

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市今天因梅雨鋒面和西南氣流影響降下大雨，目前北市雨量最高為士林和北投區，雨量每小時已達60毫米以上，而中山區行天宮周邊，更傳出淹水成災，當地里長已廣播要民眾做好停水準備。但台北自來水事業處澄清，目前台北地區供水狀況正常，暫時不會有停水情況發生。

台北市水利工程處表示，目前已知的積水地點，是大巨蛋光復南路段，積水達7至8公分，但道路側溝排水功能正常，派員勘查後，已通知遠雄人員處理。

另外，內溝溪水位高漲，提醒民眾暫時不要靠近；明水路大直橋正下方道路路面凸起及下陷，研判可能是下方水道水不及排放造成，警方已在現場交通管制，請民眾行車小心慢行；士林北投因地勢低窪又逢強降雨，導致有部分地區積淹水超過10公分，此外，中山北路、南京東路、敦化南路皆有短暫積水。

目前，台北市12個行政區中，大同、中正、大安、文山、士林、北投及松山區每小時雨量皆超過40毫米。但水利處表示，台北市雨水下水道可容納每小時78.8毫米的雨量，雖容易造成短暫積淹水現象，但只要下水道排水功能正常，積水就會迅速退去。

水利處表示，昨晚間10時，已經成立暴雨動態監視小組，今天中午12時則成立擴大暴雨動態監視小組，目前正持續密切觀察各區雨勢及排水情況，派遣100多人次至市區巡查，全市86個抽水站已經啟動，外租機械已到現場待命，水利處所屬抽水機動隊也會前往易積水地區協助抽排水。