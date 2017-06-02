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豪雨來襲 北市已傳災情250件

北市災害應變中心於12時召開第1次災害防救會報，截至13時，計有積淹水災情229件、路樹傾倒6件、土石災情9件、其他災情6件，共計250件災情。（記者方賓照攝）

2017-06-02  14:02

〔記者沈佩瑤／台北報導〕氣象局發布全國7縣市大豪雨特報，北市各行政區災害應變中心也已於今日中午12點2級開設，進入警戒狀態。北市災害應變中心於12時召開第1次災害防救會報，截至13時，計有積淹水災情229件、路樹傾倒6件、土石災情9件、其他災情6件，共計250件災情，目前均由相關權管局處處理中。

由於暴雨來的又急又猛，臺北市政府將於13時起開始陸續關閉基隆河沿線所有河川疏散門，預計14:30全部關閉，請車主盡速將車輛駛離河川區，目前也開放基隆河沿線疏散門周邊道路紅黃線停車。

至於各學校停班停課情形如下，今日下午停班停課計有士林區華岡藝校、溪山國小、東吳大學及中山區大佳國小。

災防辦表示，目前較嚴重的災情，為11時30分接獲通報，於中山區北安路805號柏齡幼兒所淹水，園內老師9名、學生53名，皆已安全疏散至劍潭古寺安置，並由中山區公所提供飲水、食物及保暖，目前陸續由家長接回。此外，南深橋截至12時30分水位達8.63公尺，已派員至現場警戒，若水位到達9.1公尺將立即關閉。

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