蘿蔔、芋頭變項鍊 巧手果雕時尚吸睛

2017-06-02 14:29

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府勞工局舉辦的「第6屆果雕技能競賽暨國際交流暖身賽」今（2）在板橋舉行，有來自莊敬高職、開明高職、育達高職、穀保高職、東海高中、醒吾高中（結合薇格高中）、華盛頓高中（結合新民高中、嶺東高中）7校11組跨科系學生組隊，運用芋頭、地瓜等食材創意果雕，成為模特兒的時尚配件。

競賽結果由育達高職「嗆辣甜心」獲得第一名、東海高中「羅馬戰士」居次，育達高職「Double F」第三名，分別可獲得獎金1萬元、5千元、2千元，也為第6屆果雕競賽揭開序幕。

「嗆辣甜心」以紅綠辣椒與甜橙凸顯不同風格，分別搭配不同的蔬果切雕，與「Double F」都是用西瓜皮、紅蘿蔔及紅甜椒雕刻成花冠，用紅黃甜椒、紅蘿蔔、地瓜、芋頭作為項鍊，以及芋頭、檸檬、紅辣椒作為裙子搭配，手拿各種當季水果所切雕出的海底世界及西瓜盅水果，讓人眼睛一亮。

「羅馬戰士」運用五種蔬果，戰士的頭、身、手、腳分別利用西瓜、冬瓜、南瓜的硬皮以及紅蘿蔔的特殊質地刻成後拼組完成。

勞工局長謝政達表示，暖身賽後，就是「神形雕手」決戰新北，將於8月19日在新北市三重綜合體育館舉辦，本屆以新北市「節慶活動」如平溪天燈節、國際鼓藝節、三峽賽豬公、福隆國際沙雕藝術季、歡樂耶誕城、櫻花季、萬里蟹季等為果雕技能競賽主題，有意參賽的選手請於8月11日前報名。