實驗證明有效！台師大推國內首套反毒3DVR教材

2017-06-02 13:27

〔記者林曉雲／台北報導〕「選對答案順利闖關，選錯答案就會掉入深淵。」台灣師範大學教育學院和台灣藥物濫用防治研究學會今天召開記者會，台師大教育學院特聘教授郭鐘隆研究團隊，針對國中生發展了一套藥物濫用防制課程，創發出國內第一套反毒的3DVR虛擬實境教材，在2千多名接受過課程的國二和國三學生中，會使用非法藥物的學生人數，明顯低於傳統教學組，實驗證明為有效的反毒教材。

明天是禁煙節，以紀念林則徐1839年6月3日當眾銷毀鴉片，除了香菸外，更包括違法足以致癮的毒品。郭鐘隆表示，過去的防毒宣導多屬於恐嚇性質，但就像是菸盒的包裝一樣，想吸菸的人不會看包裝上的警嚇用語，還是會繼續吸菸，研究團隊因此設計了一套較活潑的藥物濫用防制課程。

衛福部食品藥物管理署管制藥品組長蔡文瑛表示，近年國內藥物濫用種類前3位，依序為（甲基）安非他命、愷他命及海洛因，值得注意的是，在檢警調送驗毒品案件中，檢出的新興毒品不斷攀升，且成分以合成卡西酮類居多，與合成卡西酮類有關之致死案件，自101年3件增加至104年36件，成長約12倍，大多為男性，平均年齡27.4歲，均為多重用藥，混合毒品成分最多可達9種，常包裝成咖啡包、糖果、果凍等型態，使民眾誤用。

新北市橫山國小校長陳志哲表示，目前國內反毒的教材以多媒體教材居多，例如網路平台、PPT等，較無法引起青少年的興趣，效果也不佳，郭鐘隆教授團隊創發出國內第一套反毒的3DVR虛擬實境教材，共規劃5個場景：VR1誘發使用、VR2找錢去買、VR3觸法被捕、VR4勒戒感化、VR5預防復發。

以VR1誘發使用為例，故事情節為：「小華受到朋友邀約，參加生日party，因壽星拿出K菸分送給大家...這時小華會作出怎樣的決定？」學生在看完3DVR虛擬實境後，有三選項分別為：（1）就跟著朋友一起嘗試看看吧！（2）原本不使用，經同學慫恿後繼續使用；（3）找個理由離開現場。選擇（1）、（2）選項會掉進深淵，選（3）表示正確選擇，會出現過關訊息，之後進入下一關VR2。學生反應，3DVR藥物濫用防制影片，比之前的教材有趣得多。

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