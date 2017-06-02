新北好茶上市 「包種茶」原來是這樣叫來的

2017-06-02 13:39

〔記者何玉華／新北報導〕新北好茶春茶上市，將於6月10、11、17、18日連兩個週末，在坪林茶業博物館旁開「泡」，今（2）天特別由傳統包茶師張清福示範包茶、介紹新北好茶，四天活動中將會販售這些國寶茶師「傳好茶」禮盒，還有「千人茶健行」、「老街尋茶趣」、「茶青互動區」活動， 24、25日轉戰台北圓山花博市集展售。

新北市副市長葉惠青出席活動記者會，他說，「新北好茶」品牌囊括全市9大茶區好茶，從全發酵到不發酵的茶，一應俱足，透過單一品牌行銷，讓民眾知道喝茶是有文化的、技術要傳承，還有「安心好茶」，從種植到生產都有農會把關，活動還設計深入產區體驗。

農業局表示，新北市是文山包種茶的發源地，栽培面積約750公頃，年產值約11億元，最大產區坪林占全市65%；北部最大宗栽培茶樹為「青心烏龍」種，俗稱為「種仔」（台語發音），早年的包種茶用四方形毛邊紙包裝，再印上自家商號販售，如此將「種仔包起來賣」，為「包種茶」名稱的通俗由來之一。

隨著時代與包裝技術演進，傳統的包茶方法幾乎少見，活動邀請新北老茶師張清福示範製作傳統四方茶包。張清福手腳俐落、不到1分鐘就完成了四方包，可說是「國寶級」的包茶達人。

張清福說，茶要包的好看，底部和抓邊角是關鍵，也是經驗所在，早年台灣是茶葉出口大國，一包包的四方包蓋上茶品、行號、品種的官印後，再統一外銷到東南亞。