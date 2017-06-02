自閉症患者巧手成畫 台爭取ANCA亞洲年會主辦國

國民黨立委陳學聖（左三）與ANCA創辦人Leonora Gregory-Collura（左5）召開記者會，表揚藝術領域傑出的自閉症患者李士宇（右5）等人。（記者鄭鴻達攝）

2017-06-02 13:06

〔記者鄭鴻達／台北報導〕國民黨立委陳學聖與國際自閉症者成就協會（ANCA）召開記者會，頒獎、表揚極具繪畫天份的自閉症患者李士宇（小宇）等4名台灣入圍者，盼爭取台灣成為明年的亞洲年會主辦國。李士宇及ANCA世界大使美國代表Liz Pritchard更當場揮毫，僅以5分鐘就完成精美畫作。

陳學聖與ANCA創辦人Leonora Gregory-Collura今於立法院舉辦記者會，表揚入圍ANCA視覺藝術、表演藝術等獎的李士宇、羅得嘉、薛惠綸、賴櫟安等4名台灣入圍者。Leonora表示，ANCA來自加拿大非政府組織，主要協助自閉症族群及其家庭能自然成長，並發掘其中各領域的藝術家。

協辦本次活動的「62icon」總經理陳虹年透露，小宇先前在公司創作平台無意間發表創作，獲得高度讚賞，並售出畫作賺得其人生第一筆收入，證明自閉症患者的才能能使其自給自足，小宇還將此次收入全數捐贈給花蓮縣志學國小推廣美學教育，並植樹紀念。

陳學聖表示，小宇去年獲選為ANCA台灣代表，小宇不僅患有自閉症，也患有癲癇、妥瑞氏等多重病症，但極具繪畫等藝術天份。此外，因為小宇對空間有恐懼感，去年為了要搭飛機前往加拿大受獎，小宇很辛苦地從台鐵、高鐵搭車開始一路訓練、克服，實屬不易。