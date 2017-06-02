| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

桃機禮品大街積水 旅客涉水而行傻眼

今天上午一場暴雨導致桃園機場第二航廈禮品大街淹水。（記者朱沛雄攝）

2017-06-02  13:00

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕桃園捷運A13站二樓簡易詢問處屋頂因上午一場暴雨積水洩漏，導致桃園機場第二航廈二樓禮品大街淹水。

由於禮品街位於停車場與第二航廈間通道，不少進出航廈與停車場間的旅客拖著行李涉水而行，讓人傻眼，有些旅客乾脆以手機記錄這雨中即景，而原本想買伴手禮的旅客，也無奈因淹水封閉禮品街而作罷。商店工作人員則趕忙清理積水，希望能減少商品因泡水所造成的損失。

機場公司獲報後立即動員維護廠商及各單位值班人員至現場全力進行積水排除，同時通報桃園捷運公司緊急派員處理搶救，淹水狀況約在中午排除，機場公司對於造成旅客不便，也表示深切歉意。

相關影音

旅客行經時，不禁好奇望向一旁忙著清理積水的工作人員。（記者朱沛雄攝）

機場清潔人員與商店街店員趕忙清理積水。（記者朱沛雄攝）

機場清潔人員與商店街店員趕忙清理積水。（記者朱沛雄攝）

桃園捷運A13站二樓簡易詢問處屋頂因上午一場暴雨積水洩漏，導致桃園機場第二航廈二樓禮品大街淹水。（記者朱沛雄攝）

暴雨導致桃園機場第二航廈禮品大街淹水。（記者朱沛雄攝）

桃園機場第二航廈禮品大街淹水，造成進出停車場與航廈間旅客的不便。（記者朱沛雄攝）

機場清潔人員與商店街店員趕忙清理積水。（記者朱沛雄攝）

工作人員趕忙清理積水。（記者朱沛雄攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 天氣 淹水 豪雨
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蘿蔔燒豬肉
超簡單✧冷漬糖心蛋
台式熱炒✧豆豉鮮蚵
削鳳梨有什麼撇步？
轉寄

標題：桃機禮品大街積水 旅客涉水而行傻眼


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月2日‧星期五‧丁酉年五月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.