桃機禮品大街積水 旅客涉水而行傻眼

今天上午一場暴雨導致桃園機場第二航廈禮品大街淹水。（記者朱沛雄攝）

2017-06-02 13:00

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕桃園捷運A13站二樓簡易詢問處屋頂因上午一場暴雨積水洩漏，導致桃園機場第二航廈二樓禮品大街淹水。

由於禮品街位於停車場與第二航廈間通道，不少進出航廈與停車場間的旅客拖著行李涉水而行，讓人傻眼，有些旅客乾脆以手機記錄這雨中即景，而原本想買伴手禮的旅客，也無奈因淹水封閉禮品街而作罷。商店工作人員則趕忙清理積水，希望能減少商品因泡水所造成的損失。

機場公司獲報後立即動員維護廠商及各單位值班人員至現場全力進行積水排除，同時通報桃園捷運公司緊急派員處理搶救，淹水狀況約在中午排除，機場公司對於造成旅客不便，也表示深切歉意。

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旅客行經時，不禁好奇望向一旁忙著清理積水的工作人員。（記者朱沛雄攝）

機場清潔人員與商店街店員趕忙清理積水。（記者朱沛雄攝）

機場清潔人員與商店街店員趕忙清理積水。（記者朱沛雄攝）

桃園捷運A13站二樓簡易詢問處屋頂因上午一場暴雨積水洩漏，導致桃園機場第二航廈二樓禮品大街淹水。（記者朱沛雄攝）

暴雨導致桃園機場第二航廈禮品大街淹水。（記者朱沛雄攝）

桃園機場第二航廈禮品大街淹水，造成進出停車場與航廈間旅客的不便。（記者朱沛雄攝）

機場清潔人員與商店街店員趕忙清理積水。（記者朱沛雄攝）