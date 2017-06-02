〔記者王宣晴／新北報導〕暴雨襲北台，新北市三芝、淡水災情嚴重，多處路段淹水，今天上午10時許，在三芝區南勢崗，大家好加油站前，有名老翁騎機車企圖穿越深60公分的積水，遭水勢沖走，目擊民眾發現狀趕緊報案，消防人員趕緊前往救援，將老翁移置安全處；在淡水新庄子也傳出有3名民眾受困，警消獲報趕抵，利用繩索協助民眾脫困，所幸未造成嚴重傷亡。
三芝暴雨不斷 老翁硬騎車險遭沖走
2017-06-02 12:48
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