台南利南街道路恐崩塌 賴清德：先管制大型車

2017-06-02 12:54

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員蔡淑惠今天針對南區利南街箱涵老舊問題提出質詢，指該箱涵破舊、鋼筋裸露，道路恐會塌陷，她每天經過都膽戰心驚，要求市府立即搶修，以免發生道路崩塌意外。市長賴清德表示，重建整修經費不會有問題，將編列預算支應，同時為避免發生意外，應該管制大型車輛進出。

蔡淑惠表示，利南街底下是一條排水道，約3、40年前覆蓋，因年久失修，在日新國小後面的路段，鋼筋已嚴重裸露，由於附近又有黃昏市場，基於安全考量，要求水利局不應苦等爭取中央經費再來處理，應立即搶修，否則如發生意外，後果不堪設想。

她表示，整修工程茲事體大，建議應邀集周遭各里的里長及地方人士，還有攤商，主動進行說明，取得地方的支持，以利工程進行。

根據水利局的調查，利南街底下箱涵雖可滿足排水需求，但已部分路段已嚴重損壞，由於當地交通量大，為避免發生崩塌造成意外，部分箱涵打掉重做，長度約有500多米；另，上游段箱涵狀況尚可，採局部補強方式辦理。

水利局長彭紹博表示，因當地交通量大，屆時施工一定會陣痛期。該局初步已向當地里長說明，待完成細部設計，還會再擴大進行說明。所需預算約3000多萬元，已向中央爭取中。

賴清德則表示，感謝蔡議員提出這問題，整建經費的部分沒問題，不管是用第二預備金來支應，或市府自編預算，均可以來做。而目前最重要的是，應該先進行大型車輛進出管制，他將請副市長吳宗榮負責溝通協調。