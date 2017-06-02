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山區道路積水 北市士林溪山國小宣布停課

2017-06-02  12:47

〔記者張議晨／台北報導〕暴雨襲台，台北市士林區今上午12時累積雨量已達80毫米，市區部分路面已水淹腳踝，而北市士林區溪山國小因位處山區，通往校園的部分路面已積水嚴重，校方今上午已自行宣布停課，學生改由校內巴士接駁至美麗華再由家長接送。

溪山國小校長施春明說，今上午大雨不斷，通往國小的至善路有部分路面積水嚴重，考量雨勢不停，才先行宣布停課。

施春明說，因路面積水，家長小客車無法接送，已通知家長不要冒雨上山接送，校內會改用交通巴士將校內八十多位學生先載送至大直美麗華，在個別通知家長前來接送。

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  • 北市士林區今上午12時累積雨量已達80毫米，部分路面水淹及腳踝。（記者張議晨翻攝）

    北市士林區今上午12時累積雨量已達80毫米，部分路面水淹及腳踝。（記者張議晨翻攝）

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