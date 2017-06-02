數萬朵金針花盛開 彰化秘境大公開

花壇鄉岩竹村數萬朵金針花鋪滿山頭，金黃色花海迎風搖曳，風情萬種。（記者湯世名攝）

2017-06-02 12:35

〔記者湯世名／彰化報導〕夏日是金針花的季節，彰化縣花壇鄉岩竹村數萬朵金針花鋪滿山頭，鄉公所商請林姓農民今天起一連3天開放供民眾參觀，遊客紛紛慕名前來，一睹山頭上搖曳的金針絨毯，走進畫裡徜徉在嬌嫩的花朵中，金黃色花海迎風搖曳，風情萬種。

花壇鄉觀音巷附近居民要經一三九線大彰路到台中市，需繞行彰員路、虎山路到聽竹街，日前鄉長李成濟會勘路線時，發現岩竹村山坡上竟開滿金針花，滿山金黃色花海相當壯觀，與林姓農民聯繫，取得同意，從今天起一連三天開放讓遊客入園參觀，消息傳開，今天首日就有許多民眾前來參觀，徜徉在黃澄澄的花海中，以相機捕捉嬌媚的身影。

花壇鄉長李成濟表示，這裡的金針花多達數萬朵，賞花不需要人擠人，更不須要勞舟車頓遠赴花蓮、台東，堪稱金針花秘境，美麗夢幻的景像，令人賞心悅目。

他說，花壇鄉彰員路花壇國中旁的舊營區，也有由鄉公所、長沙社區共同種植的400株艷紅色金針花盛開中，這是他們去年向花蓮縣吉安鄉「金針花達人」曾永坤購買的「萱草花蓮二號」金針花，暱稱「艷紅佳人」，艷紅色花朵迎風搖曳，酷似百合花，相當罕見，歡迎民眾前來欣賞紅色金針花海的美麗景緻。