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人文科學對談 東華邀黃春明、劉炯朗開「宗燦」講座

2017-06-02  12:51

〔記者花孟璟／花蓮報導〕一場人文與科學的對話，昨在國立東華大學舉行，邀請作家黃春明、中研院士劉炯朗及東華大學創校校長牟宗燦與談，另有詩人余光中、中央大學教授洪蘭則透過影片「跨時空」參加，余光中也朗誦作品《隔了一座中央山脈－空投陳黎》，大師對話吸引滿場師生！

「科技」代表是高齡83歲劉炯朗，為國際知名的資訊學者，曾於美國麻省理工學院、伊利諾大學任教，並曾擔任過伊利諾大學香檳校區助理副校長職務，2000年當選中央研究院院士，出版多本科普及散文作品、主持廣播節目；人文陣營代表是作家黃春明，他曾獲吳三連文藝獎、國家文藝獎、中國時報文學獎，也是台灣鄉土文學大師作家，以小說為主，也有詩、散文、劇本、兒童文學等創作。

在主持人牟宗燦巧妙串接下，二位大師都針對人文、科技之間的關聯提出見解。黃春明認為，他寫的很多小說、散文作品，都是來自生活的體驗及觀察，比如曾被改編電影的作品《看海的日子》場景，來自他中學時期先後被羅東、頭城中學退學，最後到台北萬華的寶斗里一家電器行當修護員，而科技與文學都來自生活的體驗。

劉炯朗則透露「他很喜歡對對子」，因為對子很講究工整、對稱，和科學很相像，因為科學及大自然中都充滿了對稱，他當場還舉出一個數學算式，能用對稱的概念輕易地解開「如何公平的切蛋糕」問題，這些都來自日常生活。

而腦神經專家洪蘭、詩人余光中分別透過影片和現場與談者「跨時空」對談，余光中則分享了1996年花蓮詩人陳黎到中山大學拜訪他，之後他寫成《隔了一座中央山脈－空投陳黎》，並在影片中朗誦。

東華大學校長趙涵捷說，感念創校校長牟宗燦貢獻，今年起設立「宗燦講座」，將邀請各界傑出菁英到校演講；而學校也在校園內東湖畔，在一方大石上邀請七位大師題字，集合而成「瀾光明朗‧燦獻東華」八字，撰刻於石上，也於昨天揭幕。

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  • 東華大學創校校長牟宗燦（中）擔任主持人，邀請作家黃春明（左）、中研院士劉炯朗對談科技與人文。（東華大學提供）

    東華大學創校校長牟宗燦（中）擔任主持人，邀請作家黃春明（左）、中研院士劉炯朗對談科技與人文。（東華大學提供）

  • 包括中研院士劉炯朗（右一）、東華大學東華大學創校校長牟宗燦（左二）、現任校長趙涵捷（右二）及作家黃春明（左一），在剛完成揭幕的「瀾光明朗‧燦獻東華」的石碑旁合照。（東華大學提供）

    包括中研院士劉炯朗（右一）、東華大學東華大學創校校長牟宗燦（左二）、現任校長趙涵捷（右二）及作家黃春明（左一），在剛完成揭幕的「瀾光明朗‧燦獻東華」的石碑旁合照。（東華大學提供）

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