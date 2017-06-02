累積雨量破300毫米 基隆暫不停班停課

2017-06-02 12:41

〔記者林欣漢／基隆報導〕今年首波梅雨鋒面來襲，基隆市首當其衝，過去24小時累積雨量已突破300毫米，廟口夜市也出現積、淹水情形，但市府表示，目前雨量驚人，考量學生留校上課相對安全，暫不宣布停止上班上課，惟將密切注意降雨狀況，再行決定是否停課。