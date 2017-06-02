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累積雨量破300毫米 基隆暫不停班停課

2017-06-02  12:41

〔記者林欣漢／基隆報導〕今年首波梅雨鋒面來襲，基隆市首當其衝，過去24小時累積雨量已突破300毫米，廟口夜市也出現積、淹水情形，但市府表示，目前雨量驚人，考量學生留校上課相對安全，暫不宣布停止上班上課，惟將密切注意降雨狀況，再行決定是否停課。

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  • 基隆光一路出現積水。（里長陳世豐提供）

    基隆光一路出現積水。（里長陳世豐提供）

  • 基隆光一路出現積水。（里長陳世豐提供）

    基隆光一路出現積水。（里長陳世豐提供）

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相關關鍵字： 停班停課 淹水 豪雨
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