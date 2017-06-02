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淹水影響 基隆市公車部分停駛、變更路線

2017-06-02  12:34

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市大雨滂沱，市區多處淹大水，基隆市公車處中午宣布，301、302、303、505、402，路線暫時停駛；101、103、104路線因為祥豐街淹水，目前皆改走中正路。

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  • 基隆市大武崙溪越堤基金一路嚴重淹水（記者盧賢秀翻攝）

    基隆市大武崙溪越堤基金一路嚴重淹水（記者盧賢秀翻攝）

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