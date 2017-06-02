雨量上修！全台豪雨特報升級

受到西南氣流及滯留鋒面影響，北海岸降下驚人雨量，隨著鋒面開始南壓，氣象局中午陸續將全台雨量警戒升級。（中央氣象局）

2017-06-02 12:36

〔即時新聞／綜合報導〕受到西南氣流及滯留鋒面影響，北海岸降下驚人雨量，隨著鋒面南壓大台北地區以及桃竹地區也開始出現強陣雨，氣象局中午陸續將全台雨量警戒升級。

中央氣象局今天11點30分陸續將全台雨量警戒升級，超大豪雨的警戒範圍，除了北海岸地區以外，高屏山區也列入超大豪雨警報，包含高雄的那瑪夏區、甲仙區、六龜區、茂林區、桃源區以及屏東的三地門鄉、霧臺鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉、獅子鄉等地區，民眾須注意劇烈降雨。

大台北地區、台中山區、南投山區、嘉義山區及花蓮山區則升級為大豪雨特報，桃園以南的西半部地區12縣市豪雨特報，宜蘭、台東以及離島地區大雨特報。

目前北台灣地區已出現強降雨，台北內湖地區的最近一小時雨量累積99毫米，北北基及桃園多處地區列一級淹水警戒，詳細如下。

新北市：（一級）林口區、石門區、瑞芳區、八里區、淡水區

基隆市：（一級）中山區、中正區、仁愛區、安樂區、信義區、暖暖區

桃園市：（二級）新屋區（一級）觀音區

臺北市：（一級）北投區、內湖區、士林區

新北市：（一級）萬里區、金山區

臺北市：（二級）中山區、松山區

新北市：（一級）三重區、板橋區、泰山區、新莊區、三芝區、五股區、蘆洲區、汐止區

桃園市：（二級）桃園區、平鎮區（一級）大園區、蘆竹區、中壢區