水淹軌道 台北往返基隆、宜花東鐵路暫時中斷

2017-06-02 12:03

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕日前蘇花公路中斷後，今日受大雷雨影響，台鐵局表示，今日上午11點25分起，七堵=四腳亭間東、西正線因水淹過軌面，加上豪雨持續下暫時雙線不通，目前已透過加強播音告知服務旅客。

七堵=四腳亭間東、西正線中斷後，台北要往返宜蘭、花蓮、台東都暫時無法通行，東部幹線北上列車目前僅能開到四腳亭，宜蘭、花蓮、台東可以相互往返，但無法前往台北。因為七堵－八堵間也不通，所以基隆要往返台北列車也暫時無法通行。除了蘇花公路每日開放時段，台北往返花東鐵公路目前都暫時中斷。