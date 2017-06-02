暴雨水濁 淡水、三芝、石門停水一天

台灣自來水公司表示，由於豪雨水濁、水壓降低，因此今日新北市三芝區、石門區、淡水區和淡金路段停水一天。（記者葉冠妤攝）

2017-06-02 11:54

〔即時新聞／綜合報導〕新北市遭超大豪雨襲擊，台灣自來水公司表示，由於豪雨水濁、水壓降低，因此今日新北市三芝區、石門區、淡水區和淡金部分路段住戶，停水一天。

台灣自來水公司指出，新北市三芝區全部村里、新北市石門區全部村里、新北市淡水區、淡金路三段、四段、五段全部，興仁里至埤島沿線，從今早9時停水至深夜23時59分，呼籲民眾儘早儲水備用。