梅雨鋒面發威全台警戒 氣象局：嚴防豪雨以上雨勢

2017-06-02 11:46

〔記者蕭玗欣／台北報導〕梅雨鋒面及西南氣流帶來超大雨勢，氣象局表示，今明兩天是雨勢最強的時候，各地都須特別留意下雨情形，西半部、東北部局部地區及花東地區，今明兩天需嚴防豪雨以上的雨勢。

氣象局預測，今明兩天各地平地將有150到300毫米降雨量，山區則是300到500毫米，東部地處背風面，預估山區雨量為100到300毫米，平地則以大雨為主，北海岸今天白天持續降雨機率高，最強一波雨勢雖已經度過，但仍要注意降雨帶來的災害，不排除接下來各地都有可能出現豪雨及超大豪雨雨勢。

氣象局說，這波系統梅雨季結構完整，加上強勁的西南氣流裡夾帶水氣，帶來比以往更大的雨勢，而梅雨鋒面中有許多對流雲消長，尺度較小不易觀測到即時豪雨或超大豪雨雨勢，請民眾務必經常更新即時天氣訊息。

梅雨鋒面及西南氣流夾擊，今天凌晨開始伴隨劇烈雷擊移進北海岸，部分地區短短幾小時累積400毫米以上的大豪雨等級雨勢，並且持續至今天上午9點，逼近超大豪雨。氣象局統計，目前為止，三芝站累積雨量到達622.0毫米、富貴角站605.5毫米、水利署富貴角603.0毫米都已達超大豪雨等級，西大武山412.5毫米達大豪雨等級。

氣象局表示，目前鋒面逐漸接近台灣，在5日以前都會持續滯留在台灣上空，6日後才會北移，全台屆時會由較大雨勢轉為短暫陣雨或雷陣雨；至於西南氣流則要到4日才會減弱並遠離台灣。

氣象局表示，今已啟動今年第一次災防告警系統，提醒警戒區範圍民眾留意大雷雨；並強調西半部、東北部局部地區及花東山區，今明兩天嚴防豪雨以上等級的雨勢。