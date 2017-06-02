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94狂！阿公阿嬤逗陣來比賽 看誰念歌最好聽

2017-06-02  11:19

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣繼為長者舉辦復古桌遊嘉年華活動後，同時鼓勵長者多多參加手腦並用的打牌娛樂，這次，同樣為了吸引長者走出家門參加團體活動，全縣將舉辦8場「阿公阿嬤逗陣來卡拉OK」活動，選出「最佳歌藝獎」等獎項，獲得「最佳歌藝獎」者取得晉級總決賽的資格。

8場初賽活動由縣府社會處舉辦，委由當地鄉鎮老人會承辦，包括花壇、伸港、鹿港、員林、溪湖、二林、埤頭、社頭鄉老人會，自本月23日起開賽。

社會處歡迎夫妻、子女、婆媳、翁媳、祖孫檔組隊參加，朋友檔更好，隊員其中1人年滿60歲以上即可組隊參賽。

各區比賽時間、受理報名單位和電話、鄉鎮如下：

6月23日伸港鄉老人會（04）7985236和美鎮、線西鄉、伸港鄉。

7月6日鹿港鎮老人會（04）7779312 福興鄉、秀水鄉、鹿港鎮。

7月7日花壇鄉老人會（04）7880012彰化市、芬園鄉、花壇鄉。

7月18日溪湖鎮老人會（04）8829192埔鹽鄉、埔心鄉、溪湖鎮。

7月21日二林鎮老人會（04）8955840大城鄉、芳苑鄉、二林鎮。

7月25日員林市老人會（04）8349369大村鄉、永靖鄉、員林市。

8月2日社頭鄉老人會（04）8730370田尾鄉、田中鎮、二水鄉、社頭鄉。

8月2日埤頭鄉老人會（04）8920806竹塘鄉、北斗鎮、溪州鄉、埤頭鄉。

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  • 彰化縣舉辦阿公阿嬤逗陣來唱歌比賽，今年場次比去年更多。圖為去年活動場景。（資料照，記者張聰秋攝）

    彰化縣舉辦阿公阿嬤逗陣來唱歌比賽，今年場次比去年更多。圖為去年活動場景。（資料照，記者張聰秋攝）

  • 唱歌可讓人快樂，縣府鼓勵民眾踴躍報名今年阿公阿嬤逗陣來唱歌的活動，初賽自這個月開賽。（資料照，記者張聰秋攝）

    唱歌可讓人快樂，縣府鼓勵民眾踴躍報名今年阿公阿嬤逗陣來唱歌的活動，初賽自這個月開賽。（資料照，記者張聰秋攝）

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